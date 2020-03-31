Глава ВОЗ предрек рост числа заболевших коронавирусом до миллиона в ближайшие дни

Сегодня, 12:23

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни коронавирусом заболеет миллион человек. Гебрейесус сообщает, что за последнюю неделю количество смертей от COVID-19 увеличилось более чем в два раза. Со слов специалиста, в ближайшие дни от инфекции погибнет 50 тысяч человек. Генеральный директор отметил, что 74 государства начали проводить клинические испытания средств для лечения нового опасного вируса. Участие в данных исследованиях принимают более 200 пациентов.

Известно, что на данный момент в мире выявлено 921,9 тысячи инфицированных. Из них более 46,2 тысячи человек погибли, а 192,9 тысячи – выздоровели.

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