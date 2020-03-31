Малышева объяснила, как Проценко заразился коронавирусом

Заслуженный врач России, Елена Малышева прошла тестирование на коронавирус после посещения больницы в Коммунарке, где она пообщалась с главврачом Денисом Проценко. Напомним, что 31 марта Проценко заявил о том, что заражен, и теперь круг контактных лиц должен пройти тестирование. Тест у Малышевой показал отрицательный результат.

Телеведущая рассказала, как Проценко мог заразиться коронавирусом. Она считается, врач мог подхватить инфекцию за пределами клиники, пишет Московский Комсомолец .

Врач в защитном скафандре ходит только в больнице, где находятся пациенты с инфекцией, но он выходит из больницы и может заразиться где угодно, отметила Малышева. По ее словам, болезнь у Проценко протекает бессимптомно. Около 80% пациентов так переносят коронавирус, сказала доктор. Проценко чувствует себя неплохо, он изолировался в кабинете и дистанционно продолжает работу.

Малышева также отметила, что врачей, которые работают с больными, постоянно тестируют. Уже есть новый высокочувствительный восьмичасовой тест, который скоро внедрят, сказала врач. Также она упомянула, что московские больницы располагают высочайшей оснащенностью и снабжены масками и суперприборами. Ранее появилась информация о том, что Проценко заразился из-за нарушений защитных мер в медучреждении.