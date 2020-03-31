Малышева объяснила, как Проценко заразился коронавирусом

Сегодня, 12:03

Александр Зуев

0

Image 16+
Малышева объяснила, как Проценко заразился коронавирусом

Заслуженный врач России, Елена Малышева прошла тестирование на коронавирус после посещения больницы в Коммунарке, где она пообщалась с главврачом Денисом Проценко. Напомним, что 31 марта Проценко заявил о том, что заражен, и теперь круг контактных лиц должен пройти тестирование. Тест у Малышевой показал отрицательный результат.

Телеведущая рассказала, как Проценко мог заразиться коронавирусом. Она считается, врач мог подхватить инфекцию за пределами клиники, пишет Московский Комсомолец.

Врач в защитном скафандре ходит только в больнице, где находятся пациенты с инфекцией, но он выходит из больницы и может заразиться где угодно, отметила Малышева. По ее словам, болезнь у Проценко протекает бессимптомно. Около 80% пациентов так переносят коронавирус, сказала доктор. Проценко чувствует себя неплохо, он изолировался в кабинете и дистанционно продолжает работу.

Малышева также отметила, что врачей, которые работают с больными, постоянно тестируют. Уже есть новый высокочувствительный восьмичасовой тест, который скоро внедрят, сказала врач. Также она упомянула, что московские больницы располагают высочайшей оснащенностью и снабжены масками и суперприборами. Ранее появилась информация о том, что Проценко заразился из-за нарушений защитных мер в медучреждении.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Треть пациентов с коронавирусом имеют глазные аномалии

Сегодня, 11:16

Доктор Комаровский рассказал о вреде антибиотиков при коронавирусе

Сегодня, 10:54

Названы ключевые признаки коронавируса

Сегодня, 10:02

Мужчины и женщины переносят коронавирус по-разному

Сегодня, 09:37

Педиатр призвал родителей отказаться от прогулок с детьми в период пандемии

Вчера, 18:55

Беларусь надеется на помощь России в борьбе с коронавирусом

Вчера, 17:44

Ученые в процентах оценили риск смерти от коронавируса в зависимости от возраста

Вчера, 17:20

Названы опасные проявления коронавируса у детей

Вчера, 16:22

Оценена возможность обнаружить коронавирус до появления первых симптомов

Вчера, 16:18

Эпидемиолог предостерегает, что может появиться вирус опаснее COVID-19

Вчера, 11:21

Названы признаки того, что уже человек переболел коронавирусом

Вчера, 09:26

Медсестра, работающая по 13 часов в день, рассказала о муках зараженных коронавирусом пациентов

Вчера, 09:01

Ученые: люди с хорошим иммунитетом способны побороть коронавирус без лекарств

Вчера, 06:37

ВОЗ: Эпидемия коронавируса в Европе приблизилась к пику

31-03-2020, 22:20

Петербург стал одним из лидеров по самоизоляции

31-03-2020, 20:54

Предсказавший пандемию коронавируса эпидемиолог рассказал, как ее закончить

31-03-2020, 08:32

Ученые установили время сохранения в организме коронавируса

30-03-2020, 23:58

Доктор Рошаль посоветовал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин

30-03-2020, 17:16

Роспотребнадзор: У 22 процентов заразившихся коронавирусом россиян не было симптомов

30-03-2020, 15:14

В Минздраве рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен

30-03-2020, 12:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров