Доктор Комаровский рассказал о вреде антибиотиков при коронавирусе

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский предупредил о вреде самолечения и рассказал об опасности антибиотиков при коронавирусе. На своем Youtube-канале он сообщил о том, что прием антибиотиков может навредить при вирусной пневмонии.

Комаровский подчеркнул, что антибиотики назначаются в случае бактериальной пневмонии, что определяется простым анализом крови. Этот анализ делается в гематологическом анализаторе всего лишь за 5 минут. Если есть подтверждение того, что развивается бактериальная пневмония, врач подберет специфические препараты и назначит правильную дозировку.

В качестве профилактической меры антибиотики не принесут никакой пользы, и, к тому же, могут ухудшить состояние иммунной системы.

«То есть если вы принимаете антибиотики до того, как возникла пневмония, вы не можете ее предотвратить. И вдруг куча народу стала с приходом коронавируса рассказывать нам, что чуть ли не при первом чихе нужно назначать антибиотики», — объяснил Комаровский.

Он попросил всех не верить тем, кто заявляет об эффективности антибиотиков как профилактической меры. По его словам, принимая антибиотики в качестве профилактики можно серьезно навредить здоровью.