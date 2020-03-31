Доктор Комаровский рассказал о вреде антибиотиков при коронавирусе

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский предупредил о вреде самолечения и рассказал об опасности антибиотиков при коронавирусе. На своем Youtube-канале он сообщил о том, что прием антибиотиков может навредить при вирусной пневмонии.
Комаровский подчеркнул, что антибиотики назначаются в случае бактериальной пневмонии, что определяется простым анализом крови. Этот анализ делается в гематологическом анализаторе всего лишь за 5 минут. Если есть подтверждение того, что развивается бактериальная пневмония, врач подберет специфические препараты и назначит правильную дозировку.
В качестве профилактической меры антибиотики не принесут никакой пользы, и, к тому же, могут ухудшить состояние иммунной системы.
Он попросил всех не верить тем, кто заявляет об эффективности антибиотиков как профилактической меры. По его словам, принимая антибиотики в качестве профилактики можно серьезно навредить здоровью.
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