Ученые в процентах оценили риск смерти от коронавируса в зависимости от возраста

Сегодня, 17:20

Ольга Громова

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Ученые в процентах оценили риск смерти от коронавируса в зависимости от возраста

Ученые британского совета по медицинским исследованиям по окончании своего исследования подтвердили, что риски умереть от коронавирусной инфекции с возрастом увеличиваются. О том, во сколько они оценили их в процентах, они сообщили на страницах журнала The Lancet Infectious Diseases. В ходе своего исследования британские ученые для определения коэффициента летальности руководствовались данными о заражениях COVID-19 в КНР и еще 37 странах мира по состоянию на февраль сего года. Всех пациентов они условно разделили на несколько возрастных групп. Анализ подтвердил, что в группе особого риска именно пожилые.

«Оценки коэффициента смертности от инфекций, усредненного по всем возрастным группам, колеблются от 0,2 до 1,6 процента, тогда как оценки коэффициента смертности от инфекций в самой старшей возрастной группе, старше 80 лет колеблются от 8 до 36 процентов», - приводит результаты исследования в процентах телеканал «Звезда».

Интересны выводы ученых о вероятности умереть от коронавируса конкретно по каждой возрастной категории. Так, данные показали, что в возрасте от 0 до 39 лет она почти равная нулю (небольшие сотые процента), в возрасте от 40 до 49 - 0,2 процента, от 50 до 59 - 0,6 процента. В возрасте 60-69 лет эта вероятность немного меньше 2 процентов. В зоне особого риска люди в возрасте от 70 до 79 лет - 4,3 процента и особенно старше 80 – 7,8 процента.

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