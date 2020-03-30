ВОЗ: Эпидемия коронавируса в Европе приблизилась к пику

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил о том, что ситуация с коронавирусом в Европе приближается к пику. По его словам, Италия и Испания приближаются к пику заболеваемости, а жесткие ограничения, введенные во многих странах, должны дать положительные результаты. Кроме того, представитель ВОЗ подчеркнул, новые выявленные случаи инфицирования являются следствием заражения двухнедельной давности. Во многих странах инфицирование происходят преимущественно между членами семей, сказал Райан.

Напомним, накануне Италия сообщила о последних данных о ситуации с эпидемией коронавируса в стране. Согласно этой информации, количество вновь зарегистрированных случаев инфицирования стало наименьшим за последние две недели. Так, за последние сутки было зарегистрировано 1648 случаев заражения. Было так, что число новых случаев заражения превышало 3000. Кроме того, за день излечилось рекордное для для этой страны количество пациентов — 1590, пишет Российская газета .

Ранее сообщалось, что в Италии показатель смертности от вируса составляет более 11 000 человек. В этой стране почти 102 000 подтвержденных случаев.