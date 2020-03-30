Петербург стал одним из лидеров по самоизоляции

Вчера, 20:54

Александр Зуев

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Петербург стал одним из лидеров по самоизоляции

Петербург вошел в пятерку самых ответственных по самоизоляции городов с населением более 1 млн человек и значительно опережает Москву. Об этом говорят данные о снижении пассажиропотока в общественном транспорте. Так, в петербургском метро количество пассажиров сократилось на 79%, в автобусах – на 84%, а в троллейбусах и трамваях – на 90%.

В аэропорте Пулково количество пассажиров сократилось на 64%. Кроме того, улицы Петербурга опустели. Там в пиковые часы трафик стал свободнее на 76-85%. У автовокзала на набережной Обводного канала стало на 82% меньше пассажиров. По состоянию на 31 марта индекс самоизоляции в северной столице составил 3,6 балла. Отметим, что Северная столица находится в «зеленой» зоне, на территории которой распространение коронавируса затруднено. Оперативный штаб выразил благодарность законопослушным петербуржцам, которые придерживаются рекомендаций властей, что существенно затрудняет распространение коронавируса.

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