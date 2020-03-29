Ученые: мутация коронавируса SARS-CoV-2 идет медленнее, чем мутация гриппа

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско заявили о том, что мутация коронавируса SARS-CoV-2 идет медленнее, чем мутация гриппа.

Исследователи изучили восемь штаммов нового коронавируса и выяснили, что они очень схожи между собой, пишет Лента.Ру .

Профессор Чарльз Чиу объяснил, что минимальные различия между штаммами объясняются тем, что мутация идет очень медленно. В этом, по словам ученого, есть большой плюс, поскольку вакцина, которая будет создана против SARS-CoV-2, останется эффективной годами, а, возможно, и десятилетиями.

Как рассказали ученые, мутация SARS-CoV-2 идет в 8-10 раз медленнее, чем мутация гриппа. Поэтому разные штаммы SARS-CoV-2, уже образовавшиеся, вызывают очень схожие симптомы и течение болезни. Уровень летальности у этих штаммов, уверен исследователь, не отличается.

Поэтому говорить о том, что легкое течение болезни связано с тем, что человек заразился другим штаммом, неверно в случае с SARS-CoV-2. По словам ученых, тут дело в том, как отреагировала иммунная система организма зараженного, насколько в целом человек был до заражения здоров.

Как рассказал профессор Чиу, за две последние недели у SARS-CoV-2 изменилось только около 20% генома, и он может отличаться не только в разных странах, но и в границах одной страны. Тем не менее отличия в геноме дают возможность выяснить, из какой части планеты вирус завезен в тот или иной регион.