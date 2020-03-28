Роспотребнадзор: У 22 процентов заразившихся коронавирусом россиян не было симптомов

У 22 процентов россиян, заразившихся коронавирусов, не было симптомов заболевания ибо они их не заметили. Об этом во время совещания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее информации, 1100 инфицированных - это граждане, которые вернулись в РФ из других стран. Кроме впечатлений о зарубежье они привезли с собой еще и инфекционное начало, заразив коронавирусом своих домашних, коллег по работе или просто окружающих.

Анна Попова уточнила, что коронавирус диагностировался в 63 процентах случаев у людей с признаками ОРВИ. Еще у 14 процентов россиян, тест которых оказался положительным, были признаки пневмонии. У 22 процентов людей симптомов вообще не наблюдалось. В России на 30 марта (по состоянию на 14.53 по мск) подтверждено уже 1838 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных возбудителем, скончались 9 человек. Количество выздоровевших пока только 66. С целью сведения до минимума рисков заражения коронавирусом президент страны подписал указ о выходной неделе с 30 марта по 5 апреля.