Врачи предупредили об уязвимости аллергиков перед коронавирусом

Весна - всегда тяжелое время для аллергиков. Когда большинство людей радуются цветению садов и цветам, больные страдают от ринитов, поллинозов и других симптомов. Однако весна-2020 для аллергиков станет еще тяжелее и будет непростым испытанием, сообщает издание Что происходит.

Врачи-аллергологи предупредили, что такие люди попадают в зону повышенного риска в связи с распространением коронавируса.

«Пациенты с аллергией не являются группой риска по умолчанию. Мы знаем, что тяжелое хроническое аллергическое воспаление дыхательных путей делает слизистые пациента более уязвимым перед вирусами», - поведала РИА Нвости аллерголог-иммунолог Белла Брагвадзе.

Завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов, в свою очередь, разъяснил, что весной у аллергиков теряется барьерный иммунитет, особенно при таком явлении, как поллиноз. Это когда глаза и нос краснеют, человек беспрерывно чихает, а из глаз катятся слезы.

Эксперт считает, что у аллергиков коронавирус так же протекает тяжело, как и у всех людей с хроническими заболеваниями. Дело в том, что при заражении организм не сразу начнет борьбу. А чем позже включится в борьбу иммунная система, тем тяжелее будет протекать болезнь.

«Инфекция ухудшает течение аллергии. Аллергия ухудшает течение самой респираторной инфекции. Порочный круг», - считает Костинов.

Профессор Юрий Мизерницкий заявил, что вирусы, в том числе и коронавирус, всегда выступают триггерами обострения заболеваний. Он напомнил, что, кроме аллергиков, в зоне особого риска заражения и тяжелого течения болезни также люди пожилого возраста (после 60 лет), люди с хроническими заболеваниями.