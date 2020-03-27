Диетологи: поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Диетологи объяснили, почему важно пить больше жидкости в период распространения коронавируса, пишет Что происходит.

Зарубежные эксперты считают, что чистая вода необходима для организма для того, чтобы он правильно функционировал. Поддержать здоровье легких поможет также чай с куркумой, пишет портал Medical Note .

Регулярное употребление чая на основе куркумы снизит вероятность развития серьезных заболеваний легких, считают диетологи. В куркуме содержится соединение куркумин, о пользе которого известно уже давно.

Куркума защищает от хронической обструктивной болезни легких, острого респираторного дистресс-синдрома, аллергической астмы и появления злокачественных новообразований. Также ряд исследований доказывает, что куркума помогает организму справиться с последствия воздействия химиотерапии и облучения.

К тому же куркума полезна для работы головного мозга, а также доказано, что она положительно влияет на систему пищеварения.

На основе куркумы можно приготовить чай, а также эту специю можно добавлять в различные блюда. Она довольно часто встречается в магазинах нашей страны, да и стоит недорого. Поэтому ее можно смело использовать при готовке, если нет никаких медицинских противопоказаний.