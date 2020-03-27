Диетологи: поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Сегодня, 08:57

Анна Лисова

0

Image 16+
Диетологи: поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Диетологи объяснили, почему важно пить больше жидкости в период распространения коронавируса, пишет Что происходит.

Зарубежные эксперты считают, что чистая вода необходима для организма для того, чтобы он правильно функционировал. Поддержать здоровье легких поможет также чай с куркумой, пишет портал Medical Note

Регулярное употребление чая на основе куркумы снизит вероятность развития серьезных заболеваний легких, считают диетологи. В куркуме содержится соединение куркумин, о пользе которого известно уже давно. 

Куркума защищает от хронической обструктивной болезни легких, острого респираторного дистресс-синдрома, аллергической астмы и появления злокачественных новообразований. Также ряд исследований доказывает, что куркума помогает организму справиться с последствия воздействия химиотерапии и облучения. 

К тому же куркума полезна для работы головного мозга, а также доказано, что она положительно влияет на систему пищеварения. 

На основе куркумы можно приготовить чай, а также эту специю можно добавлять в различные блюда. Она довольно часто встречается в магазинах нашей страны, да и стоит недорого. Поэтому ее можно смело использовать при готовке, если нет никаких медицинских противопоказаний. 

Не забудьте поделиться новостью!
Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»

Лента

Медики рассказали о новой группе риска заболеть коронавирусом

Вчера, 16:49

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Вчера, 15:55

Китайский вирусолог рассказал, чем коронавирус опаснее гриппа

Вчера, 14:44

Назван опасный побочный эффект лекарства против коронавируса

27-03-2020, 17:50

Лекарства для базовой аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

27-03-2020, 14:27

Раскрыта личность третьей россиянки, умершей от коронавируса

27-03-2020, 14:14

В Минздраве обозначили вероятность смерти при коронавирусе

27-03-2020, 13:39

Названа причина массового распространения коронавируса в Италии

27-03-2020, 13:23

Развенчан миф о том, что коронавирус не заражает детей

27-03-2020, 11:38

Пациент Коммунарки рассказал детали выявления коронавируса

27-03-2020, 11:10

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

27-03-2020, 09:42

Описан период, в который носители коронавируса наиболее заразны

27-03-2020, 01:47

Глава Минздрава рассказал о состоянии здоровья Лещенко

27-03-2020, 00:36

Ученые объяснили, почему мужчины вдвое чаще умирают от коронавируса

26-03-2020, 22:29

В Китае от хантавируса скончался мужчина

26-03-2020, 14:04

Назван особенный механизм заражения коронавирусом

25-03-2020, 22:38

Испания обогнала Китай по числу умерших от коронавируса

25-03-2020, 18:16

Ученые назвали лекарства, усиливающие коронавирус

25-03-2020, 15:20

Доктор Мясников сравнил заболеваемость коронавирусом в России и Италии

25-03-2020, 13:38

Выявлен скрытый симптом коронавируса

25-03-2020, 11:17

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров