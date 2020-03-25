В Минздраве обозначили вероятность смерти при коронавирусе

Сегодня, 13:39

Александр Зуев

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В Минздраве обозначили вероятность смерти при коронавирусе

Главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук Ольга Ткачева заявила, что риск тяжелого течения коронавируса или смертельного исхода у людей старше 60 лет составляет 3,3%, старше 70 лет - 8%, а у тех, кто старше 80 лет - 15-20%. Врач пояснила, что пожилые люди течение любой инфекции переносят тяжелее, так как с возрастом ослабевает иммунная система. Также Ткачева упомянула, что плохо справляется с коронавирусной инфекцией организм людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи старше 65 лет и те, кто страдают хроническими заболеваниями, должны до 14 апреля соблюдать домашний режим. Этой категории людей будет выплачено по четыре тысячи рублей для компенсации расходов.

По данным университета Джона Хопкинса, жертвами коронавирусной инфекции по всему миру стали свыше 24 тыс. человек. Больше всего умерших в Италии — 8215. На втором месте по числу смертей Испания — 4365 и третье место у Китая — 3169. В России насчитывается 840 заразившихся коронавирусом, за последние сутки стало известно о 184 новых случаях. Сообщается о двух умерших.

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