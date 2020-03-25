Развенчан миф о том, что коронавирус не заражает детей

Сегодня, 11:38

Анна Лисова

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Развенчан миф о том, что коронавирус не заражает детей

Эксперты развенчали миф о том, что коронавирус не заражает детей. 

Статистика Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, дети и подростки меньше остальных заражаются новым коронавирусом, пишет портал НГС.Кемерово.

Проанализировав свыше 70 тысяч случаев заболеваемости COVID-19 ученые, что на возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 приходится всего по 1% от общего числа инфицированных. Тем не менее, это доказывает, что дети и подростки тоже могут заразиться коронавирусом, поэтому они тоже не должны разгуливать улицами в условиях карантина. 

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что коронавирусом можно заразиться в любом возрасте. Но для людей в возрасте, а также для тех, у кого есть астма, диабет, болезни сердца, выше риски развития тяжелых форм заболевания. 


Эксперты объясняют это тем, что с годами иммунная система ослабевает и становится более восприимчивой к штаммам. К тому же в юном возрасте гораздо меньше хронических заболеваний, которые и становятся причиной осложнений, у детей почти нет клеток, которые принимают вирус.

Симптомы коронавируса у детей могут отличаться от симптомов, которые зачастую бывают у взрослых. Поэтому врач-педиатр Евгений Комаровский советуют детей в очаге обследовать на коронавирус при любых, даже непонятных симптомах. Признаками инфекции у детей могут быть даже проблемы со стулом, изменение частоты или ритма дыхания. Крайне важно выявлять все случаи заболевания, поскольку дети и подростки могут быть разносчиками инфекции, которую тяжело переносят взрослые. 

 

 

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