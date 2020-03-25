Глава Минздрава рассказал о состоянии здоровья Лещенко

Сегодня подтвердились слухи о том, что у народного артиста России Льва Лещенко диагностирован коронавирус. Его состояние врачи называют стабильным, но вместе с тем он сейчас находится в реанимации.

78-летний Лещенко вместе с супругой 23 марта лег на обследование в Коммунарку, куда централизованно свозят пациентов для обследования на коронавирус. Перед тем как заболеть, Лещенко побывал на гастролях в Канаде и Соединённых Штатах. О состоянии здоровья супруги Лещенко ничего не известно.

Вечером 26 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашку в прямом эфире Первого канала заявил, что состояние певца уже улучшилось, он больше не нуждается в высокой кислородной поддержке.«Течение заболевания Лещенко нам позволяет надеяться на благоприятное завершение и хороший исход», — передает агентство РИА Новости слова Мурашко.

Вчера концертный директор артиста рассказал, что его подопечный переведён в реанимационное отделение не из-за резкого ухудшения состояния, а чтобы пройти некие "плановые процедуры". Известно, что певец одиннадцать дней соблюдал самоизоляцию и не жаловался ни на что, но 23 марта у него резко ухудшилось самочувствие, и он решил обратиться к врачам, пишет "Фонтанка". Сейчас Лещенко подключен к новейшей аппаратуре и наслаждается "образцовым уходом", детализировал концертный директор певца.