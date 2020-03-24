Назван особенный механизм заражения коронавирусом

Коронавирус - это инфекция, признаки которой не сразу проявляются. Зачастую болезнь протекает бессимптомно. Почему так происходит? На этот вопрос ответил кандидат медицинских наук, член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Тимур Бессараб. Как он отметил, SARS-CoV-2 имеет особый способ проникновения в организм. В отличие от других вирусов, новая инфекция не проникает через мембрану клетки в произвольных местах.

Шиповидные отростки служат для атаки на клетки путем подмены важных для их жизнедеятельности молекул белками коронавируса. Из-за этого довольно сложно выявить инфекцию в организме. Таким образом, болезнь протекает бессимптомно, что негативным образом сказывается на работе иммунной и других систем, пишет Наука и жизнь .

Как отметил эксперт, опасность коронавируса заключается еще и в легкости его передачи от человека к человеку. Бессараб также подчеркнул, что коронавирус проявляется в повышении температуры тела до 39 градусов, которое сопровождается болью в мышцах. Врач также отметил, что COVID-19 угрожает прежде всего пожилым людям.

Наряду с тем, что Бессараб призвал не заниматься самолечением, чаще мыть руки с мылом и пользоваться средствами для дезинфекции поверхностей, а также стараться не касаться носа, глаз и рта руками, он также посоветовал почаще проветривать помещение, применять ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы и кварцевые лампы.