Рошаль назвал распространение коронавируса репетицией биологической войны

Сегодня, 08:56

Анна Лисова

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Рошаль назвал распространение коронавируса репетицией биологической войны

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль рассказал, что  нынешнюю ситуацию с распространением коронавируса можно считать репетицией биологической войны, пишет РБК.

По его словам, сейчас все страны показывают, насколько их системы здравоохранения готовы к подобным вызовам. Рошаль отметил, что происходящее демонстрирует и готовность людей к таким событиям. 

Он считает, что сейчас нет смысла  «нагнетать атмосферу» из-за заболевания и призвал прекратить создавать искусственно панику вокруг происходящего.  Рошаль отметил, что способность коронавируса передаваться от зараженных людей здоровым во многом уступает другим инфекциям, а смертность намного меньше, чем от многих других вирусов.

Врач подчеркнул, что в России сейчас особое внимание следует уделить медицине в регионах, поскольку, если по каким либо причинам Москва не сможет принимать тяжелых пациентов, то надлежащее лечение им должны будут обеспечить региональные медицинские учреждения. 

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию с коронавирусом пандемией. К утру 24 марта уже было известно о том, что новый коронавирус заразил более 381 тыс людей. Официально по всему миру зарегистрировано свыше 16,5 тыс смертей от COVID-19, излечиться смогли свыше 101 тыс человек. 

 

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