Названы сроки, когда в России пандемия коронавируса пойдет на спад

Вчера, 22:05

Анна Лисова

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Названы сроки, когда в России пандемия коронавируса пойдет на спад

Может понадобиться не менее двух месяцев, чтобы пандемия коронавируса в России пошла на спад. Так считает доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн, сообщает РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что Китаю понадобилось примерно два месяца, чтобы подавить у себя эпидемию. Этот же строк он считает реальным и для России.

«Около двух месяцев. К лету, я думаю, мы с этой эпидемией должны будем справиться. Но, конечно, гарантий никаких нет. Мы с эпидемией, вызванной этим вирусом, сталкиваемся впервые в истории человечества», - отметил Альштейн.

Определенный спад пандемии коронавируса будет примерно через два месяца и по всему миру. И это, по его мнению, не будет связано с созданием вакцины. Создать за такой короткий срок действенную вакцин, считает Альштейн, попросту невозможно.

«Необходимо создавать диагностику, которая будет искать не только нуклеиновую кислоту вируса, но и антитела против этого вируса. Но все это занимает больше времени», - подчеркнул ученый.

Также он считает, что важно сейчас применять методы диагностики коронавируса не только на тех, кто въезжает в страну. Следует тестировать по этой схеме всех, кто попадает в больницу с пневмонией. Это не только даст более полную картину той ситуации, которая складывается в стране касательно коронавируса, но и позволит получить более полную информацию о пневмонии и о причинах ее возникновения.

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