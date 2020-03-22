Названы сроки, когда в России пандемия коронавируса пойдет на спад

Может понадобиться не менее двух месяцев, чтобы пандемия коронавируса в России пошла на спад. Так считает доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн, сообщает РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что Китаю понадобилось примерно два месяца, чтобы подавить у себя эпидемию. Этот же строк он считает реальным и для России.
Определенный спад пандемии коронавируса будет примерно через два месяца и по всему миру. И это, по его мнению, не будет связано с созданием вакцины. Создать за такой короткий срок действенную вакцин, считает Альштейн, попросту невозможно.
Также он считает, что важно сейчас применять методы диагностики коронавируса не только на тех, кто въезжает в страну. Следует тестировать по этой схеме всех, кто попадает в больницу с пневмонией. Это не только даст более полную картину той ситуации, которая складывается в стране касательно коронавируса, но и позволит получить более полную информацию о пневмонии и о причинах ее возникновения.
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