Назван средний возраст погибших от коронавируса

Сегодня, 18:09

Александр Зуев

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Назван средний возраст погибших от коронавируса

Средний возраст людей, инфицированных коронавирусом, составляет 45 лет, а средний возраст скончавшихся от инфекции — 82 года. Об этом сообщили сотрудники немецкого Института Роберта Коха. Отметим, что в Германии число подтвержденных случаев заражения достигло 22 672, скончались 86 человек. Это более чем на четыре тысячи больных больше, чем было в воскресенье.

Также эксперты отметили, что 57% заболевших — это мужчины. Основные симптомы: у 55 % наблюдается кашель, у 40 % — температура. Глава института Лотари Виланда подчеркнул, что цифры официальной информации о заболевших и умерших являются неполными, поскольку не из всех ведомств поступила информация, пишет РИА Новости.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В России сейчас 438 заразившихся. Ранее главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что средний возраст заболевших - 35 лет. Известно, лишь об одном летальном исходе: скончалась 79-летняя пациентка. При этом официальной причиной смерти женщины, страдавшей от сахарного диабета, ишемической болезни сердца и цереброваскулярной болезни, стал оторвавшийся тромб.

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