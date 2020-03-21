Петербуржцам симптомы коронавируса описали по дням

Пандемия коронавируса держит в страхе уже многие страны, и сейчас повсеместно вводятся жесткие меры по дальнейшему предотвращению распространения COVID-19.

Город на Неве живет в режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией, созданный в Санкт-Петербурге, рассказал, как развивается COVID-19, пишет КП-Петербург . Так, первые симптомы проявляются в большинстве случаев через 5 и более дней после заражения коронавирусом. В первые четыре дня человек может жаловаться на повышенную температуру, боль в мышцах, сухой кашель. Может появиться тошнота и диарея.

На пятый или шестой день начинают уже появляться трудности с дыханием, которые продолжают усиливаться на восьмой и девятый день, если организм не может справиться с заболеванием. У тяжелых больных легкие к этому моменту уже не могут работать полноценно.

На 10 и 11 день заболевания может появиться боль в животе. Если человек выздоравливает, то к 12-му дню у него снижается температура и уходят постепенно все симптомы. Обычно на выздоровление необходимо от 17 до 22 дней.

Отметим, 23 марта стало известно уже о 254 тыс. зараженных по всему миру. Вылечиться от COVID-19 смогли более 99 тыс. заболевших, но для более чем 15 тыс. человек эта болезнь стала смертельной.