Петербуржцам симптомы коронавируса описали по дням

Сегодня, 17:59

Анна Лисова

0

Image 16+
Петербуржцам симптомы коронавируса описали по дням

Пандемия коронавируса держит в страхе уже многие страны, и сейчас повсеместно вводятся жесткие меры по дальнейшему предотвращению распространения COVID-19.

Город на Неве живет в режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией, созданный в Санкт-Петербурге, рассказал, как развивается COVID-19, пишет КП-Петербург. Так, первые симптомы проявляются в большинстве случаев через 5 и более дней после заражения коронавирусом. В первые четыре дня человек может жаловаться на повышенную температуру, боль в мышцах, сухой кашель. Может появиться тошнота и диарея.

На пятый или шестой день начинают уже появляться трудности с дыханием, которые продолжают усиливаться на восьмой и девятый день, если организм не может справиться с заболеванием. У тяжелых больных легкие к этому моменту уже не могут работать полноценно.

На 10 и 11 день заболевания может появиться боль в животе. Если человек выздоравливает, то к 12-му дню у него снижается температура и уходят постепенно все симптомы. Обычно на выздоровление необходимо от 17 до 22 дней.

Отметим, 23 марта стало известно уже о 254 тыс. зараженных по всему миру. Вылечиться от COVID-19 смогли более 99 тыс. заболевших, но для более чем 15 тыс. человек эта болезнь стала смертельной.

Не забудьте поделиться новостью!
Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»

Лента

Назван средний возраст погибших от коронавируса

Сегодня, 18:09

Петербуржцам симптомы коронавируса описали по дням

Сегодня, 17:59

Назван самый безопасный вид транспорта во время пандемии коронавируса

Сегодня, 14:51

CNN: стратегия Путина в борьбе с коронавирусом сработала

Сегодня, 14:48

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Сегодня, 13:59

Самое актуальное о пандемии коронавируса на 23 марта

Сегодня, 12:07

Китайский вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Сегодня, 10:12

Переболевшая коронавирусом COVID-19 врач подробно описала свои симптомы

Вчера, 16:23

Россия поставила тесты на коронавирус в 13 стран

Вчера, 16:07

Шансы заразиться коронавирусом через воду из-под крана оценили в ВОЗ

Вчера, 14:38

Британские отоларингологи выявили необычный признак заражения коронавирусом

Вчера, 14:37

В Роскачестве рассказали, чего не стоит делать для профилактики коронавируса

Вчера, 14:09

В Роспотребнадзоре уточнили средний инкубационный период коронавируса

Вчера, 13:15

Эксперты дали диабетикам три рекомендации на период пандемии коронавируса

Вчера, 12:18

Названы 7 секретов, которые помогли победить эпидемию коронавируса в Китае

Вчера, 11:54

Врач назвал снижающий риск заражения вирусами продукт

Вчера, 10:40

Врач рассказал, что чувствует человек с коронавирусом

Вчера, 09:37

Итальянский врач развеял популярный миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Вчера, 06:19

Ученые определили наиболее частую форму коронавируса

Вчера, 00:10

Названа серьезная опасность туалетной бумаги

21-03-2020, 17:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров