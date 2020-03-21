Назван самый безопасный вид транспорта во время пандемии коронавируса

В период пандемии важно соблюдать ряд правил, чтобы снизить риски заражения COVID-19.

Иммунолог-инфекцонист, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал «Звезде», какой транспорт можно считать безопасным во время пандемии.

По его словам, действительно, риск подхватить COVID-19 в общественном транспорте существует, но предпринимаются все меры, чтобы сделать его более безопасным. Но поскольку коронавирус передается воздушно-капельным путем, а также считается, что им можно заразиться, если дотронуться до поверхности, с которой до этого соприкасался инфицированный человек, то самым безопасным является во время эпидемии COVID-19 личный транспорт. На второе место по безопасности эксперт поставил такси.

Викулов отметил, что в общественном транспорте будет введена система фильтрации воздуха, что сделает передвижение абсолютно безопасным при любой эпидемии. Поэтому он советует «не создавать панику по поводу метрополитена». Он отметил, что схожую систему фильтрации воздуха уже использует «Аэрофлот».

Сейчас в Москве весь общественный транспорт снаружи и внутри - валидаторы, поручни, турникеты, а также жилые подъезды домов обрабатываются специальным антибактериальным средством. Это тоже снижает риски заражения для тех, кто пользуется общественным транспортом. А поскольку немало работников перешли на «удаленку», а школьники обучаются сейчас дистанционно, то загруженность транспорта существенно снизилась, что тоже важно для снижения рисков заражения.