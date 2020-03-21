CNN: стратегия Путина в борьбе с коронавирусом сработала

Сегодня, 14:48

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CNN: стратегия Путина в борьбе с коронавирусом сработала

Распространение коронавируса в мире идет галопирующим темпом, борьба с ним стала делом всепланетным. Между тем, некоторые страны выглядят относительно благополучными, поэтому их опыт усиленно изучается в мире как специалистами, так и обывателями. Иностранные СМИ во главе с CNN проанализировали текущую ситуацию с распространением коронавируса в России и, практически единодушно, пришли к выводу, что стратегия Путина по сдерживанию заболевания оказалась вполне действенной.

Особенно наглядным выглядит ситуация, если сравнить Российскую Федерацию с Люксембургом. В этом маленьком государстве население составляет примерно 628 тыс. человек, в то время как заболевших уже насчитывается 670 человек. А вот в России при населении в 146 млн подтверждено заболевание только у 438 граждан. А ведь следует вспомнить, что РФ имеет протяженную границу с Китаем, и все равно пандемия находится под контролем.

О первом случае заболевания в России стало известно еще в январе, но контроль на границах позволил сдержать распространение пандемии в допустимых рамках — сейчас количество заболевших увеличивается по 20-30 человек в день, в то время как в странах бывшей ранее благополучной Европы этот счет ведется на тысячи.

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