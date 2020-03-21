В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Специалисты Минздрава рассказали о группах риска по коронавирусу. По словам главного геронтолога ведомства Ольги Ткачевой, инфекция угрожает не только пожилым людям, но опасна и для пациентов с рядом заболеваний.

Среди тех, кто находятся в зоне риска, — ВИЧ-инфицированные, страдающие аутоиммунными или онкологическими заболеваниями. Также коронавирус опасен для тех, кто перенес трансплантацию органов. Инфекция может угрожать больным сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и бронхиальной астмой. У этих категорий людей болезнь может повлечь осложнения.

Ткачева подчеркнула, что пожилым людям в период эпидемии следует минимизировать контакты с окружающими, пишет газета Известия . Как отметила врач, люди из группы риска могут выходить из дома только в случаях острой необходимости.

Количество зараженных в России насчитывает 438 человек. За сутки в столице выявили еще 71 случай.

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал москвичам старше 65 лет соблюдать режим изоляции с 26 марта по 14 апреля. Он также заявил, что всем пожилым людям выплатят единовременную финансовую помощь в размере четырех тысяч рублей.