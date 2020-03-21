Самое актуальное о пандемии коронавируса на 23 марта

Сегодня, 12:07

Александр Зуев

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Самое актуальное о пандемии коронавируса на 23 марта

Коронавирус продолжает уверенно шагать по планете. Количество скончавшихся от инфекции в мире приближается к 15 тыс. человек.

Как сообщает ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 292 тыс. Лидером по количеству случаев заражения остается Китай (81 093), на втором месте  Италия (59 138), на третьем — США (32 057), где количество носителей превысило число зараженных в Испании (28 572). Больше всего умерших в Италии (5476), Китае (3270) и Испании (1756). Отметим, что первые смертельные случаи зарегистрированы в Чехии и Черногории. В Египте от инфекции умер генерал-майор Халед Шальтут, участвовавший в операции по дезинфекции Каира. Первый случай заражения зарегистрировали в Сирии.

Ситуация в России

В России зафиксировано 438 заразившихся инфекцией. За сутки выявлен 71 случай. Из-за эпидемии голосование по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, могут перенести на июнь. Между тем власти Московской области объявили новые меры по борьбе с коронавирусом: пожилые люди и жители с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, власти обещали им единовременные выплаты.

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