Переболевшая коронавирусом COVID-19 врач подробно описала свои симптомы

60-летняя врач из Великобритании Клэр Герада - одна из тех, кому удалось излечиться от коронавируса. Женщина в деталях описали симптомы, с которыми ей довелось столкнуться. Их на своих страницах приводит Daily Mail.

Врач поведала, что заразилась, вероятно, в Нью-Йорке. Однако признаки обнаружились не сразу, а через несколько дней после того, как она прилетела домой.

В Британию она вернулась в воскресенье. Все было хорошо, посему медик в понедельник отправилась на работу. А во вторник коронавирус уже дал о себе знать. С самого утра Клэр поведала себя невероятно уставшей. Ее начал донимать сухой кашель. Тем не менее, Герада, будучи врачом, все равно не верила в то, что подхватила инфекцию. Женщина списала симптом на последствия длительного перелета. Однако сухость в горле неожиданно переросла в резкую боль.

И только после этого у британки подскочила температура, появилась лихорадка и дрожь в теле. Признаки уже не оставляли сомнений в том, что это коронавирус. Тем более что сезон гриппа закончился.

Герада сдала анализы и ушла на самоизоляцию. Между тем ее состояние начало стремительно ухудшаться. Через несколько часов пропал аппетит, блюда приобрели неожиданно металлический привкус, поэтому она буквально заставляла себя съесть ложку. Дабы утихомирить сухое горло, Клэр пила воду, сдабривая ее лимоном. Также принимала трижды в день аспирин.

Клэр призналась, что так плохо ей никогда за 60 лет не было.

Симптомы продолжались несколько дней, а когда пришли результаты с положительным анализом на коронавирус, температура тела неожиданно пришла в норму, кашель перестал донимать.

Уже в субботу врач поняла, что снова здорова - к ней снова вернулся аппетит. Тем не менее, Клэр пробыла положенное время на самоизоляции. Женщина полагает, что ей так быстро удалось справиться с коронавирусом, потому что у нее нет хронических заболеваний.



