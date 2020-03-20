Россия поставила тесты на коронавирус в 13 стран

Сегодня, 16:07

Александр Зуев

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Россия поставила тесты на коронавирус в 13 стран

Россия передала в 13 стран тест-системы для проведения более 100 тысяч исследований на коронавирус. Тесты получили страны ЕССНГ, а также Иран, Монголия, КНДРОжидается их поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу. Как стало известно, тест-системы уже помогли выявить заболевания в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали об усовершенствовании тест-системы для диагностики коронавируса. Сообщалось, что тесты, которые имеют ускоренную пробоподготовку, дающую возможность уменьшить время исследования до 90 минут вместо двух суток, будут представлены для регистрации уже на следующей неделе, пишет РЕН ТВ

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в Китае в декабре прошлого года. Вирус свирепствует в 160 странах мира, заражены свыше 234 тысяч человек, около 10 тысяч человек скончались.

11 марта ВОЗ объявила вспышку пандемией. Роспотребнадзор готов продолжать оказание материально-технической и методической помощи иностранным союзникам.

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