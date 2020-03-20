Шансы заразиться коронавирусом через воду из-под крана оценили в ВОЗ

Сегодня, 14:38

Александр Зуев

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Шансы заразиться коронавирусом через воду из-под крана оценили в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения высказалась на тему о путях заражения коронавирусом. Так, эксперты дали ответ на один из самых популярных вопросов, касающихся новой инфекции, которая стремительно распространилась по миру. Речь идет о том, можно ли заразиться новым вирусом через воду из-под крана.

Как отметил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, пока нет официальных научных подтверждений достоверности этого факта. Иными словами, проточная вода безопасна.

Также Язаревич подчеркнул, что также нет доказательств и того, что коронавирус лучше переносят люди, привитые от сезонного гриппа, пишет ГТРК.

Сейчас от новой болезни в мире страдают более 300 тысяч человек. От инфекции скончались более 13 тысяч пациентов, более 95 тысяч человек выздоровели. В России число заболевших за последние сутки увеличилось на 57 человек. Всего в стране зарегистрировано 317 случаев инфицирования. 19 человек выздоровели. Под наблюдением врачей остаются 36 540 человек. 

19 марта оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опроверг слухи о том, что столицу закроют на карантин с введением комендантского часа.

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