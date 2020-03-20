Британские отоларингологи выявили необычный признак заражения коронавирусом

Вместе с распространением коронавируса появляется новая информация о течении заболевания и его симптомах. Как недавно выяснили специалисты Британской ассоциации оториноларингологии, потеря обоняния развивается в 10-15% случаев при любых коронавирусных инфекциях или при более чем 200 известных вирусах.

Люди с коронавирусом могут перестать чувствовать вкус еды или ощущать запахи. Эксперты также отмечают, что этот симптом может помочь выявить заболевания у тех людей, у которых недуг протекает бессимптомно, пишет ТАСС Наука .

Есть факты, что у пациентов из Южной Кореи, Китая и Италии развилась аносмия/гипосмия (потеря/снижение обоняния). В Германии более чем в двух из трех подтвержденных случаях имела место аносмия. В Южной Корее у 30% пациентов аносмия была главным симптомом при легкой форме заболевания.

В этой связи эксперты в период пандемии рекомендуют принимать этот фактор во внимание для пациентов с отсутствием других симптомов. Также они посоветовали людям, которые испытывают проблемы с обонянием, - самоизолироваться на неделю. В настоящее время в мире заразились инфекцией свыше 288 тыс. человек, из них скончались 11 949 заболевших.