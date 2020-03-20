В Роскачестве рассказали, чего не стоит делать для профилактики коронавируса

Сегодня, 14:09

Ольга Громова

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В Роскачестве рассказали, чего не стоит делать для профилактики коронавируса

Коронавирус продолжает распространяться по миру. Катастрофическая ситуация в Италии с уровнем смертности, где за последние сутки скончались 793 человека, заставляет паниковать и россиян, вынуждая искать разнообразные способы защиты. В Роскачестве предостерегли от некоторых неосторожных действий россиян и рассказали, чего не стоит делать в качестве профилактики.

Принимать противовирусные препараты

Ведущий научный сотрудник Института вирусологии им. Ивановского Виктор Ларичев говорит, что это безрезультатно. Поскольку для каждого вируса должен быть разработан свой препарат. В ВОЗ между тем напоминают, что на данный момент нет ни вакцины от нового коронавируса, ни лекарства, ни профилактического средства.

Употребление противовирусных препаратов может только навредить здоровью.

Защищаться антибиотиками

Антибактериальные препараты предназначены для борьбы с бактериальными инфекциями. Против вирусов они неэффективны. В то же время они могут серьезно подорвать иммунитет.

Следовать советам народной медицины

Лук и чеснок - это, конечно, хорошо, но от коронавируса они не уберегут. В ведомстве рекомендуют воздержаться от экстремальных советов народной медицины. Иначе можно угодить в больницу с серьезными проблемами.

Защищаться от коронавируса алкоголем

Коронавирус от крепкого алкоголя не гибнет, хотя многие уверены в обратном. В то же время дополнительная нагрузка на организм и на печень только подтачивает иммунитет.

Принимать иммуномодуляторы

Витаминно-минеральные комплексы сейчас принимать необходимо, а вот иммуномодуляторы - нет. Доказательства их эффективности отсутствуют, а некоторые могут быть опасны для здоровья. Гораздо полезнее укреплять иммунитет определенными продуктами. Например, морской капустой, квашеной капустой и мочеными яблоками, а также свежими овощами и фруктами.

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