В Роспотребнадзоре уточнили средний инкубационный период коронавируса

Ученые высчитали средний инкубационный период коронавируса - 5,1 дня. Результаты исследования, проведенного учеными Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге, опубликовал на своем сайте Роспотребнадзор. Таким образом, констатируют в ведомстве, 14-дневный карантин вполне обоснованный. При этом практика показывает, что у 97,5 процентов людей симптомы заболевания начинают проявляться только на 11-ый день.

«Исследователи подсчитали, что на каждые 10 000 человек, помещенных на 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человека, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания», - вещает Роспотребнадзор.

К слову, почти такой же инкубационный период у вируса, который привел к вспышке атипичной пневмонии в 2002 году и ближневосточного респираторного синдрома в 2015-ом.

Напомним, ранее ВОЗ опровергла утверждение о том, что привитые от гриппа переносят коронавирус в легкой форме. Научных доказательств этому нет. Версия о том, что молодые люди переносят заболевание в легкой форме, также не выдерживают критики. Итальянские врачи утверждают, что коронавирус поражает молодых точно так же, как и пожилых, только уровень выживаемости среди них выше. В первую очередь потому, что отсутствуют хронические заболевания.

Риск летального исхода после заражения коронавирусом при наличии сердечно-сосудистого заболевания увеличивается на 10,5 процентов, при диабете - на 7,3 процента, при гипертонии - на 6 процентов, при онкологических заболеваниях - на 5,6 процента.