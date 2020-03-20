Эксперты дали диабетикам три рекомендации на период пандемии коронавируса

Коронавирус стремительно распространился по миру. В конце декабря в Китае заразились 27 человек, и к настоящему времени количество смертей от инфекции приближается к 10 тысячам.

Медицинские эксперты подчеркивают, что новый коронавирус может оказаться смертельно опасным для пожилых и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, инфекция может быть особо опасной для людей с проблемами сердца, гипертонией и сахарным диабетом. У таких людей появляются самые тяжелые симптомы, пишет Информинг.

Если у человека сахарный диабет, то это говорит о том, что иммунитет человека ослаблен, поэтому в период эпидемии коронавируса ему следует быть осторожным. Болезнь может протекать достаточно сложно и никто не может гарантировать выздоровление. В этой связи эксперты дали диабетикам некоторые рекомендации.

Принимайте лекарства вовремя

Диабетики должны принимать предписанные врачом препараты вовремя и иметь их про запас. Но из дома лучше не выходить, стоит попросить о различных услугах здоровых родственников.

Ведите дневник диабета

В дневнике следует указывать показатели уровня сахара в крови. Также стоит записывать наименования принимаемых препаратов и дозы. В дневник также желательно записать номер телефона лечащего врача, что поможет сотрудникам инфекционной больницы во время лечения.

Соблюдайте меры предосторожности

Диабетики должны соблюдать меры предосторожности: мыть руки с мылом в теплой воде не менее 21 секунды. Во время мытья рук следует убедиться в том, что пена полностью обволокла руки. Если нет воды и мыла, следует использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе. Выходить на улицу надо только в медицинской маске.