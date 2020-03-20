Названы 7 секретов, которые помогли победить эпидемию коронавируса в Китае

Сегодня, 11:54

Ольга Громова

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Названы 7 секретов, которые помогли победить эпидемию коронавируса в Китае

Коронавирус COVID-19 начал распространяться по Китаю в декабре минувшего года. Вспышка произошла в провинции Хубэй. Вначале речь была о нескольких десятках случаев. В феврале ситуация с распространением коронавируса и количеством смертей стала катастрофической. Тогда в Китае пообещали - через месяц болезнь в КНР пойдет на спад. Так оно, собственно, и произошло. Эпидемию если и не удалось победить полностью, так приостановить - точно. За несколько последних суток в Китае не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19.

Как удалось Китаю так быстро справиться с эпидемией? Жесткие меры, к которым он прибег, в Европе не дают пока таких же результатов.

Эксперт Сергей Буранок в интервью «Комсомольской правде» назвал 7 секретов, которые помогли медикам из Поднебесной приостановить распространение смертельно опасной болезни.

У Китая, по его мнению, большой опыт в борьбе с другими эпидемиями, вспышки которых фиксировались ранее. А это и атипичная пневмония, свиной и птичий грипп, сезонный грипп. Возведение больницы в Ухане всего за неделю - это и есть огромный опыт.

Второе - Китай не жалеет средств и вкладывается в науку, особенно в медицину. Важна не только разработка вакцин, но и тестов - в мире сейчас их тоже катастрофически не хватает.

Третий важный фактор - доверие между народом и властью. Этого, к сожалению, не наблюдается в других странах.

Китай во время эпидемии не боялся взаимодействовать со всеми странами, ВОЗ. О своих проблемах страна не молчала и рассказывала, тогда как «старушка-Европа» предпочитает закрыться и отмалчиваться.

Ключевым фактором является активное влияние во время распространения коронавируса Компартии КНР, участвовавшей в принятии важных для страны решений.

Программа «Код здоровья» также сыграла свою роль. Именно она помогла информировать население.

«Общая стратегия на максимальную изоляцию заражённых зон оказалось правильной, - констатирует эксперт. - Ещё в феврале американские газеты ругали Поднебесную — мол, закрыв Ухань и другие города от остального мира, Пекин похоронил остатки демократии».

Он добавил, что сейчас тот же Запад, который нещадно критиковал Китай, прибегает к еще более жестким мерам.

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