Врач назвал снижающий риск заражения вирусами продукт

Сегодня, 10:40

Ольга Громова

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Врач назвал снижающий риск заражения вирусами продукт

В большинстве российских магазинов на полках можно найти продукт, который диетологи всегда рекомендуют кушать, а в период вспышек инфекционных заболеваний - особенно. Ламинария обладает массой достоинств. Нет другого такого продукта, который бы в рекордные сроки смог укрепить иммунитет. Об этом в интервью радио «Спутник» рассказал доктор медицинских наук и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Врач отметил, что морская капуста, она же ламинария, особой популярностью у жителей России не пользуется из-за специфического вкуса.

Но сейчас, когда в мире объявлена пандемия по коронавирусу, стоит думать не о кулинарных удовольствиях, а о пользе продукта в первую очередь. А ее тяжело переоценить. Морская капуста - стимулятор иммунной системы.

«Один из эффектов, который оказывает морская капуста, — стимуляция иммунной системы, в частности, иммунитета антибактериального и противовирусного», — поведал Гинзбург.

Гинзбург обратил внимание на то, что в данном контексте не стоит воспринимать морскую капусту как панацею от COVID-19, но в то же время она существенно снизит риски заражения всевозможными вирусами.

Употреблять, говорит доктор, можно в любом виде - и в консервах, и даже в виде чипсов (сушеная).

Морская капуста способна не только укрепить иммунитет, но также избавить от хронической усталости. Как известно, ламинария входит в топ-3 продуктов, богатых йодом.

Напомним, ВОЗ считает укрепление иммунитета одним из факторов защиты от коронавируса. Также стоит соблюдать гигиену, чаще мыть рыки, пользоваться дезинфекторами и масками.

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