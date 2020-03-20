Врач рассказал, что чувствует человек с коронавирусом

Число людей, у которых диагностировали COVID-19, продолжает расти по всему миру. Это заболевание развивается после заражения коронавирусом и появилось оно только в конце минувшего года. Болезнь сейчас изучают тысячи специалистов разных стран, поскольку протекать COVID-19 может тяжело, а в некоторых странах летальность после заражения коронавирусной инфекцией достигает 10%.

Хотя известно, что немало людей переносят эту болезнь, как говорится, «на ногах», даже не подозревая, что заражены коронавирусом, тем не менее они распространяют коронавирус и могут заразить других.

11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, пишет Life.ru . По всему миру к утру 22 марта коронавирус обнаружили уже у более чем 311 тыс. человек.

Врач-инфекционист Сергей Бушуев отметил, что традиционные ОРВИ и грипп по своим масштабам все еще опережают коронавирусную инфекцию. Он рассказал, что ОРВИ и гриппом в сезон болеют в 10-15 раз больше. Но грипп, как известно, менее летален и его симптомы проявляются почти сразу после заражения, что дает больше шансов на успешное лечение. Но даже грипп может спровоцировать смерть.

При коронавирусной инфекции в инкубационный период, который, как оказалось, может длиться до 2 недель, симптомы заражения практически не проявляются. Происходит это и потому, что COVID-19 поражает людей со слабым иммунитетом, а также людей пожилого возраста, когда естественные процессы старения организма ослабляют и иммунитет.

Врач-инфекционист Сергей Бушуев рассказал, что после инкубационного периода коронавирус распространяется по всему организму и поражает нижние отделы органов дыхания. Первые симптомы похожи на лёгочную одышку, которая возникает внезапно и не сопровождается болевыми проявлениями.

Когда начинается вирусное поражение альвеолярных воздушных мешочков, то в них из-за воздействия вируса и разрушения микроскопических стенок начинают просачиваться кровь и плазма крови. Разрушается газообмен легких и тканей, и в этот период может возникать нечто похожее на удушье. Далее, если медицинская помощь не оказывается, либо если врачи уже ничего не могут сделать, наступает отек легкого. Поэтому в тяжелых случаях крайне важно вовремя начать искусственную вентиляцию легких с одновременной противовирусной терапией.

Как отмечают медики, поскольку COVID-19 еще изучается, то точно сказать, как влияет коронавирус на организм сложно. Возможно существуют и другие проявления этой болезни.