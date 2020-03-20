Итальянский врач развеял популярный миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Глава отделения одной из больниц в Ломбардии Антонио Песенти предупредил молодых людей, что коронавирус опасен не только для пожилых.

Хотя Всемирная организация здравоохранения настаивает на то, что в группе риска по новому коронавирусу в первую очередь пожилые люди, но тем, кому 20-30 лет тоже следует внимательно отнестись к риску заражения.

В ВОЗ подчеркнули, что молодые люди не могут считаться «неуязвимыми» и также имеют шансы скончаться или подвергнуться продолжительному лечению в госпитале, если заразятся коронавирусом.

По словам Песенти, сейчас в его отделении половина людей – это люди старше 65 лет, но остальная половина – те кому меньше, и есть среди них те, кому 20-30 лет. Шансы выжить у молодых выше, поскольку здоровье у них лучше, чем у пожилых.

Сейчас в Италии около четверти пациентов – это люди в возрасте от 18 до 50 лет. Поэтому важно понимать, что риск заражения коронавирусом есть в каждой возрастной группе.

Словам итальянского врача подтверждает и статистика из других стран. Так, в США 705 из первых 2500 пациентов с коронавирусом были в возрасте от 20 до 44 лет. И 15% из них понадобилось стационарное лечение.