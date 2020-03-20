Ученые определили наиболее частую форму коронавируса

Ученые проанализировали, какая форма коронавирусной инфекции встречается чаще всего.

Об этом сообщает издание «Что происходит» со ссылкой на CNN.

В отчете китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний говорится о том, что у 80% больных, у которых был выявлен коронавирус SARS-CoV-2, COVID-19 протекала в легкой форме. У 14% заболевание протекало тяжело, а состояние 5% оценивалось как критическое.

Статистика показала, что мужчины чаще чем женщины болеют COVID-19. Но разница небольшая – на 100 женщин с коронавирусом SARS-CoV-2 приходилось 106 мужчин. Смертность среди женщин – 1,7%, а среди мужчин – 2,8%.

Большую опасность болезнь представляет для пожилых людей. Среди лиц младше 49 лет летальных случаев 0,2%. в то время как среди пациентов старше 80 лет смертность составила 14,8%. В исследовании, которое было опубликовано на страницах медицинского издания Pediatrics, говорится о том, что лучше всего заражение коронавирусом SARS-CoV-2 переносят дети. В более чем 90% процентах случаев у них не проявляются симптомы заболевания.

Как объяснили эксперты, коронавирусная инфекция, вызывающая COVID-19, передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. Поэтому, чтобы снизить риск заражения, важно избегать толпы и держаться на расстоянии от зараженных людей. Также обязательно следует регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам, находясь на улице, или в помещении с другими людьми.