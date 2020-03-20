Врач назвала эффективный способ профилактики коронавируса

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала о том, что защититься от коронавируса можно довольно простым способом. По ее словам, достаточно мыть нос с мылом, что будет препятствовать распространению вирусов на слизистую носоглотки.

«Это прекрасный старинный метод, который использовали еще в советское время для профилактики вирусных заболеваний», — отметила Алексеева.

Суть этого метода в том, что содержащаяся в мыле щелочь не дает вирусам прикрепиться к слизистой. И самое эффективное в данном случае обычное хозяйское мыло, пишет РИА Новости .

Но не стоит пользоваться таким методом слишком часто, поскольку это нарушает иммунитет кожи и ее рН-баланс, а также вызывает сухость. Чтобы не допустить такого негативного эффекта следует после промывания смазать нос ароматическим маслом. Подойдет масло перечной мяты, корицы или гвоздики. Эти масла обладают противовоспалительным эффектом и тоже могут помочь в борьбе с болезнью. Подойдет и обычное подсолнечное масло, или оливковое. Можно также использовать детский крем, оксолиновую мазь.

Алексеева рассказала, что, вернувшись домой с улицы, она всегда моет руки обычным белым банным мылом. Руки, лицо, шею уши и нос она намыливает и оставляет их намыленным на 2-3 минуты, и только после этого смывает мыло.

Принимая пациентов, она тоже не забывает мыть себе нос, и делает это после того, как приняла 2-3 человек. Поэтому она всем рекомендует мыть нос с мылом.

Также врач рекомендует людям соблюдать дистанцию, общаясь с другими. По ее словам, не стоит бояться заразиться, сев на место другого человека в такси или общественном транспорте. Важно просто регулярно обрабатывать руки, не касаться ими лица, а по возвращению домой обязательно помыть лицо и руки с мылом.