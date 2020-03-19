Названа серьезная опасность туалетной бумаги

Сегодня, 17:50

Ольга Громова

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Названа серьезная опасность туалетной бумаги

На фоне пандемии коронавируса в большинстве стран мира люди принялись едва ли не контейнерами закупать туалетную бумагу. Панические настроения, в том числе россиян, сдержать не удается - это был и остается одним из самых востребованных товаров. Но если уж покупать туалетную бумагу впрок, так хоть «правильную» - ту, которая не представляет опасности для здоровья.

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в интервью изданию «Вечерняя Москва» напомнила, что сейчас выпускается очень много видов туалетной бумаги, в том числе с ароматизаторами и красителями.

«Наличие красителей чаще всего может стать причиной раздражения в паховой зоне и в местах непосредственного контакта бумаги и кожи», - объяснила врач.

Но не только такую опасность, как раздражение, может таить в себе туалетная бумага. Некачественный, с позволения сказать, продукт может спровоцировать воспаление, геморрой и даже рак.

«В типографских красках содержится свинец, который и провоцирует онкологию. Поэтому лучше забыть о серых образцах», - растолковала Скорогудаева.

Медик говорит, что качественная туалетная бумага должна быть изготовлена из чистой целлюлозы, в ней не должно использоваться вторичное переработанное сырье, так как в этом случае применяется хлор. А он, в свою очередь, превращается в диоксин, который является токсическим и канцерогенным веществом.

По этой причине врач советует выбирать простую бумагу - без ароматизаторов, без картинок, которые радуют глаз, без твердых примесей или кусочков древесины.

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