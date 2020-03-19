Елена Малышева объяснила рекордный рост числа больных коронавирусом в Италии

Резкий рост числа заражений новым коронавирусом объяснила телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева. Италия закрыла границы для туристов и начала проверять въезжающих только в начале марта. На тот момент прошло уже два месяца после того как в Китае объявили о распространении новой инфекции, отметила она в интервью для МК .

Стоит учитывать, что Италия – одна из самых популярных стран среди туристов. Поток иностранных граждан, в том числе и из регионов, где уже распространялась инфекция, в Италию был большой. А игнорирование санитарных норм спровоцировало быстрое распространение коронавируса.

Высокий уровень смертности в Италии Малышева связала с тем, что в этой стране около трети пожилого населения. А новый коронавирус очень опасен для пожилых людей. К тому же в Италии есть традиция объятий и поцелуев со знакомыми и незнакомыми людьми, что сыграло «роковую роль» в распространении эпидемии, уверена телеведущая.

Печальный опыт Италии подтолкнул многие страны к введению превентивных мер. Тем не менее, остановить пандемию COVID-19 пока не удается. Если действительно карантин начнут соблюдать все, то спустя две недели станет понятно, чего удалось добиться властям в предотвращении распространения COVID-19.

Малышева отметила, что вакцина от нового коронавируса может появиться даже менее чем через три месяца, поскольку сейчас ее разработкой занимаются ведущие ученые многих стран мира.