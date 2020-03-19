Назван признак заражения тяжелой формой коронавирусной инфекции COVID-19

Главный врач московской клинической больницы №40 Денис Проценко рассказал о том, какие симптомы указывают на тяжелую форму коронавируской инфекции COVID-19.

В фильме, который вышел на канале RT, Проценко подчеркнул, что тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки, сообщает [leech=tps://lenta.ru/news/2020/03/21/priznak/?]Лента.Ру[/leech].

Отдышка – это признак снижения напряжения кислорода в артериальной крови.

«Очень большой объем легочной ткани включается в вирусное поражение и она перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь», — объяснил Проценко.

По его словам, у большой части пациентов, которые лечатся в Коммунарке, коронавирус проходит сам собой на фоне единичного приема парацетамола.

Отметим, 20 марта новые случаи коронавируса были зафиксированы в девяти регионах России. Наибольшее число заражений сейчас наблюдается в Москве. Что же касается всей страны, то в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом. Из них 12 человек уже вылечились.

По всему миру диагностировано 275 тыс случаях заражений новой коронавирусной инфекцией. Умерли после заражения 11 тыс человек, а более 87 тыс удалось выздороветь. Как отмечают эксперты, сейчас самый высокий процент смертности от COVID-19 наблюдается в Италии и Испании. По мнению специалистов, это может быть связно с большой продолжительностью жизни в этих странах, поскольку COVID-19 тяжелее протекает у людей со слабым иммунитетом.