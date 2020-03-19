Назван признак заражения тяжелой формой коронавирусной инфекции COVID-19

Сегодня, 11:34

Анна Лисова

0

Image 16+
Назван признак заражения тяжелой формой коронавирусной инфекции COVID-19

Главный врач московской клинической больницы №40 Денис Проценко рассказал о том, какие симптомы указывают на тяжелую форму коронавируской инфекции COVID-19. 

В фильме, который вышел на канале RT, Проценко подчеркнул, что тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки, сообщает [leech=tps://lenta.ru/news/2020/03/21/priznak/?]Лента.Ру[/leech].

Отдышка – это признак снижения напряжения кислорода в артериальной крови.

«Очень большой объем легочной ткани включается в вирусное поражение и она перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь», — объяснил Проценко. 

По его словам, у большой части пациентов, которые лечатся в Коммунарке, коронавирус проходит сам собой на фоне единичного приема парацетамола.

Отметим, 20 марта новые случаи коронавируса были зафиксированы в девяти регионах России. Наибольшее число заражений сейчас наблюдается в Москве. Что же касается всей страны, то в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом. Из них 12 человек уже вылечились. 

По всему миру диагностировано 275 тыс случаях заражений новой коронавирусной инфекцией.  Умерли после заражения 11 тыс человек, а более 87 тыс удалось выздороветь. Как отмечают эксперты, сейчас самый высокий процент смертности от COVID-19 наблюдается в Италии и Испании. По мнению специалистов, это может быть связно с большой продолжительностью жизни в этих странах, поскольку COVID-19 тяжелее протекает у людей со слабым иммунитетом. 

Не забудьте поделиться новостью!
Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»

Лента

Доктор Мясников обозначил сроки завершения пандемии по коронавирусу в России

Вчера, 16:44

Механизм появления коронавируса раскрыт

Вчера, 16:05

Число жертв коронавируса выросло в мире до 10 тыс.

Вчера, 14:05

Эксперт рассказал об инфекциях, опаснее коронавируса

Вчера, 12:20

Врач перечислил действенные способы защиты от коронавируса

Вчера, 10:40

Новый коронавирус постепенно мутирует

Вчера, 09:08

Доктор Мясников сравнил COVID-19 с другими болезнями

19-03-2020, 22:56

Женщинам рекомендовали не беременеть во время эпидемии по коронавирусу

19-03-2020, 22:11

Об опасности всеобщего карантина рассказал эпидемиолог

19-03-2020, 18:43

В Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 19 детей

19-03-2020, 18:07

Ученые из Новосибирска показали коронавирус под микроскопом

19-03-2020, 16:32

Названы темпы распространения коронавирусной инфекции в России

19-03-2020, 13:40

Врач из Китая назвал три простых способа защититься от коронавируса

19-03-2020, 13:09

Медики рассказали об осложнении из-за коронавируса

19-03-2020, 12:45

Условия прекращения пандемии коронавируса назвала биолог

19-03-2020, 11:43

Специалисты оценили версию американского происхождения коронавируса

19-03-2020, 11:01

Первый перенесший в России коронавирус мужчина поделился своим опытом

19-03-2020, 10:32

Названа общая черта всех жертв коронавируса в Италии

19-03-2020, 08:53

Ученые определили срок жизни коронавируса на разных предметах

19-03-2020, 01:10

Новые симптомы коронавируса COVID-19 назвал немецкий вирусолог

19-03-2020, 00:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров