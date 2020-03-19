Новые случаи коронавируса попали в Петербург из Европы и США

Сегодня, 11:33

Анна Лисова

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Новые случаи коронавируса попали в Петербург из Европы и США

В Петербурге выросло количество людей, которые заразились SARS-CoV-2. 

Этот коронавирус провоцирует заболевание COVID-2019, особо опасное для пожилых людей и тех, кто имеет тяжелые хронические заболевания, пишет РГ.

Ранее стало известно о том, что в Боткинскую больницу попала 87-летняя женщина, у которой выявили SARS-CoV-2. Оказалось, что она ранее контактировала с родственником, который вернулся из Италии. Пенсионерка с 17 марта лежит в Боткинской больнице, ее состояние удовлетворительное.


Еще три зараженные SARS-CoV-2 пациента вернулись из-за границы. Так, коронавирус обнаружен у 51-летней женщины, которая ранее была в Австрии. Она в приехала в Петербург 14 марта, а спустя три дня была доставлена в Боткина. 

17 марта попала в инфекционное отделение 51-летняя женщина, которая вернулась из США 15 марта. 18 марта была госпитализирована 70-летняя женщина, которая прибыла в Петербург из Германии 14 марта. 

Всего по состоянию  на 20 марта в Петербурге выявили 14 случаев инфекции COVID-2019. Двоих пациентов уже вылечили, а остальные пока остаются в инфекционных боксах. 

 

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