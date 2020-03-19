Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко в ходе обсуждения стремительного распространения коронавируса по миру в студии программы «Док-ток» назвал единственный метод лечения - победа иммунитета над заболеванием.

Лекарства от коронавируса, как и от гриппа, не существует. Но в то же время широко практикуется вакцинация. Прививка - это не лекарство, это не защита от болезни, а лишь подготовка иммунной системы к возможной атаке вируса и быстрому ее отражении.

Посему, констатирует Геннадий Онищенко, при лечении остается только уповать на иммунитет человека. Пока организм борется с заболеванием, есть надежда на успешное излечение.

Поэтому ученые всех стран в большинстве своем работают не над созданием лекарства, а над вакциной и над поиском доступного способа диагностики.

Онищенко также отметил, что врачи нынче лечат коронавирусную инфекцию так же, как грипп и ОРВИ. Поэтому в силах каждого человека сейчас соблюдать гигиену и кушать продукты, которые помогают укрепить иммунитет.

В числе самых полезных сейчас, в условиях объявленной пандемии, заслуженный врач назвал чеснок и острый стручковый перец.

«Чеснок защищает от коронавируса. Он в воздухе уже является неким стерилизатором. И он защищает. Подходит все, что стимулирует иммунитет», - поведал депутат.

Он добавил, что и сам часто ест стручковый перец для защиты.



