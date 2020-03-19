Назван один из главных очагов коронавируса в Европе

Вчера, 23:57

Ольга Громова

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Назван один из главных очагов коронавируса в Европе

Одним из ключевых очагов распространения коронавируса COVID-19 в Европе стал Тироль. Сообщение об этом со ссылкой на Der Spiegel распространило РИА Новости.

Журналисты сообщают, что большинство европейских туристов были инфицированы коронавирусом на пользующемся популярностью горнолыжном курорте Пацнаун-Ишгль. Как выяснилось, треть датчан и половина граждан Норвегии, у которых диагностировали коронавирус, подхватили его именно там. В Тироле также заразились почти четверть больных австрияков.

Мэр города считает произошедшее настоящей катастрофой. Там введен строжайший карантин. Из-за жестких мер выехать за пределы населенного пункта не могут 20 туристов и тысячи работников туристической сферы.

В Тироле, к слову, карантин введен во всех 279 общинах. Ограничительные меры продлятся, как минимум, до 5 апреля.

В Австрии сейчас коронавирус подтвержден у 2203 человек. В стране зарегистрированы шесть летальных случаев.

В мире количество заразившихся перевалило за 266 тысяч человек. От коронавирусной пневмонии скончались уже 11 153 человека.


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