Российские врачи перечислили самые действенные способы защиты от коронавируса

Вчера, 20:23

Ольга Громова

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Российские врачи перечислили самые действенные способы защиты от коронавируса

Ученые оценивают риски заражения коронавирусом как очень высокие. Но каждому человеку под силу свести их к минимуму. Для этого стоит соблюдать масочный режим, как можно чаще мыть руки, пользоваться дезинфекторами и антисептиками. Своими советами по защите от коронавируса поделились и российские врачи.

Доктор медицинских наук, профессор Александр Карабиненко в своем комментарии нашим коллегам из РИА Новости напомнил, что коронавирус не страшен тем, у кого сильный иммунитет. Поэтому важно его повышать для того, чтобы минимизировать риски заражения. Медик советует питаться на период пандемии (да и всегда) правильно, принимать лактобактерии и смазывать нос оливковым маслом. Карабиненко убежден, что даже банальная прививка от гриппа делает человека менее уязвимым перед коронавирусом, а также перед другими инфекциями. Поэтому тем, кто в сезон простуд особенно подвержен ОРВИ, надо вспомнить о вакцинации.

Говоря об укреплении иммунитета, многие вспоминают о закаливании. Но сейчас не тот период, когда его стоит практиковать тем, кто никогда этого не делал. Лучше начинать все же летом, когда тепло. Тогда адаптация организма к низким температурам будет безболезненной.

Врач-терапевт Людмила Лапа напомнила, что укрепляют иммунную систему лактобактерии или ферменты, которые сейчас доступны в любой аптеке. Специалист советует перед тем, как выйти на улицу, обработать нос оксолиновой мазью либо оливковым маслом - эти средства, знакомые еще с советских времен, не дадут вирусам и инфекциям проникнуть в организм через дыхательные пути.

И еще один важнейший совет дали российские медики: не стоит поддаваться панике и загонять организм в состояние стресса, ведь так очень быстро можно подорвать свой иммунитет.

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