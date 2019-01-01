Доктор Мясников обозначил сроки завершения пандемии по коронавирусу в России

Главный врач ГКБ №71 Александр Мясников обозначил сроки завершения пандемии по коронавирусу в России. Знаменитый теледоктор ожидает, что COVID-19 прекратит распространяться по территории нашей страны к концу весны нынешнего года.

Доктор Мясников напомнил, что инкубационный период составляет в среднем пять-шесть дней, но в иных случаях речь может идти о 14-21 дне. Само заболевание коронавирусной инфекцией длится порядка 10-15 дней, отмечает «Экономика сегодня». Приплюсовать к этому сроку необходимо еще несколько дней, полагает Мясников. Время необходимо для понимания медиками того, что человек выздоровел и больше не выделяет в воздух частицы с коронавирусом.

Мясников уверен, что в России эпидемия пойдет на спад в апреле или мае, но при условии, что россияне сейчас будут придерживаться жесткого карантина.

Мясников, тем не менее, советует не расслабляться, так как сезонная «подноготная» у COVID-19 гораздо менее выражена, нежели у привычного сезонного гриппа. По этой причине можно предположить, что будут еще новые волны и вспышки коронавируса. Наиболее вероятное время рецидива коронавируса, по мнению российского доктора, осень 2020 года.

Напомним, о вспышке нового коронавируса, который уже стал смертельным для десяти тысяч людей, Китай проинформировал в декабре минувшего года. 11 марта сего года ВОЗ объявила пандемию.