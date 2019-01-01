Механизм появления коронавируса раскрыт

Сегодня, 16:05

Ольга Громова

0

Image 16+
Механизм появления коронавируса раскрыт

Международная группа ученых раскрыла механизм появления нового коронавируса, который сейчас стремительно шагает по миру и собирает жертвы в разных странах. По мнению исследователей, SARS-CoV-2 не был выведен в лабораторных условиях и имеет вполне естественное происхождение.

Научно-популярная статья ученых института Скриппса (США) и группы международных исследователей появилась на страницах журнала Nature Medicine. В ней специалисты рассуждают о последовательности генома SARS-CoV-2 и родственных ему вирусов. Они указывают на то, что нет никаких факторов, которые можно было бы принять за доказательства того, что вирус создавался искусственно. Исследователи убеждены, что рецептор-связывающий домен (RBD) эволюционировал без сторонней помощи.

В то же время у ученых сформировалось две версии появления коронавируса.

Согласно одному из предположений, изначально вирус возник в результате естественного отбора, а потом перешел к человеку и стал более опасным.

По другой версии, непатогенная версия коронавируса досталась человеку от животного. И уже в его организме она настолько эволюционировала, что стала такой смертельно опасной, как сейчас.

Напомним, мировую общественность сообщением о вспышке нового коронавируса Китай потряс 31 декабря минувшего года. Тогда речь шла только о 27 заболевших. Сегодня, 20 марта, мы ведем речь о 10 тысячах умерших. ВОЗ 11 марта объявила в связи с коронавирусом пандемию.

К слову, в Ухани вчера посмертно реабилитировали врача-офтальмолога, который первым заговорил в сети о неизвестной болезни. Он предполагал, что речь шла о еще одном виде атипичной пневмонии. Тогда же, в декабре, его вызвали в полицию и пригрозили, что в случае распространения недостоверных сведений он сядет в тюрьму.

Врач перестал писать о заболевании, но во время эпидемии в Ухане сам заразился и скончался. Вчера власти города принесли извинения его семье за преследование со стороны полиции.

Не забудьте поделиться новостью!
Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «ЧП:Здоровье»

Лента

Доктор Мясников обозначил сроки завершения пандемии по коронавирусу в России

Сегодня, 16:44

Механизм появления коронавируса раскрыт

Сегодня, 16:05

Число жертв коронавируса выросло в мире до 10 тыс.

Сегодня, 14:05

Эксперт рассказал об инфекциях, опаснее коронавируса

Сегодня, 12:20

Врач перечислил действенные способы защиты от коронавируса

Сегодня, 10:40

Новый коронавирус постепенно мутирует

Сегодня, 09:08

Доктор Мясников сравнил COVID-19 с другими болезнями

Вчера, 22:56

Женщинам рекомендовали не беременеть во время эпидемии по коронавирусу

Вчера, 22:11

Об опасности всеобщего карантина рассказал эпидемиолог

Вчера, 18:43

В Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировали 19 детей

Вчера, 18:07

Ученые из Новосибирска показали коронавирус под микроскопом

Вчера, 16:32

Названы темпы распространения коронавирусной инфекции в России

Вчера, 13:40

Врач из Китая назвал три простых способа защититься от коронавируса

Вчера, 13:09

Медики рассказали об осложнении из-за коронавируса

Вчера, 12:45

Условия прекращения пандемии коронавируса назвала биолог

Вчера, 11:43

Специалисты оценили версию американского происхождения коронавируса

Вчера, 11:01

Первый перенесший в России коронавирус мужчина поделился своим опытом

Вчера, 10:32

Названа общая черта всех жертв коронавируса в Италии

Вчера, 08:53

Ученые определили срок жизни коронавируса на разных предметах

Вчера, 01:10

Новые симптомы коронавируса COVID-19 назвал немецкий вирусолог

Вчера, 00:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров