Механизм появления коронавируса раскрыт

Международная группа ученых раскрыла механизм появления нового коронавируса, который сейчас стремительно шагает по миру и собирает жертвы в разных странах. По мнению исследователей, SARS-CoV-2 не был выведен в лабораторных условиях и имеет вполне естественное происхождение.

Научно-популярная статья ученых института Скриппса (США) и группы международных исследователей появилась на страницах журнала Nature Medicine. В ней специалисты рассуждают о последовательности генома SARS-CoV-2 и родственных ему вирусов. Они указывают на то, что нет никаких факторов, которые можно было бы принять за доказательства того, что вирус создавался искусственно. Исследователи убеждены, что рецептор-связывающий домен (RBD) эволюционировал без сторонней помощи.

В то же время у ученых сформировалось две версии появления коронавируса.

Согласно одному из предположений, изначально вирус возник в результате естественного отбора, а потом перешел к человеку и стал более опасным.

По другой версии, непатогенная версия коронавируса досталась человеку от животного. И уже в его организме она настолько эволюционировала, что стала такой смертельно опасной, как сейчас.

Напомним, мировую общественность сообщением о вспышке нового коронавируса Китай потряс 31 декабря минувшего года. Тогда речь шла только о 27 заболевших. Сегодня, 20 марта, мы ведем речь о 10 тысячах умерших. ВОЗ 11 марта объявила в связи с коронавирусом пандемию.

К слову, в Ухани вчера посмертно реабилитировали врача-офтальмолога, который первым заговорил в сети о неизвестной болезни. Он предполагал, что речь шла о еще одном виде атипичной пневмонии. Тогда же, в декабре, его вызвали в полицию и пригрозили, что в случае распространения недостоверных сведений он сядет в тюрьму.

Врач перестал писать о заболевании, но во время эпидемии в Ухане сам заразился и скончался. Вчера власти города принесли извинения его семье за преследование со стороны полиции.