Эксперт рассказал об инфекциях, опаснее коронавируса

Коронавирус, захвативший более сотни стран, относительно безопасен для человека по сравнении с другими вирусами, которые могут вызвать пандемию. Об этом заявил военный врач, подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов

Специалист также напомнил, что Юстинианова чума (541-750 г.) уничтожила 40% населения, Черная смерть (1346–1353 г.) — около 60% населения Европы, пишет РИА Новости .

Он также упомянул, что пандемия коронавируса - не первая и напомнил людям о «свином гриппе», который, по мнению эксперта, был тренировкой, однако тогда не особенно на это среагировали. Как подчеркнул Водовозов, человечество захватывает новые ареалы, где обитают животные с вирусами и бактериями, которые умеют переходить в людскую популяцию.

Он также добавил, что сейчас это тоже тренировочная пандемия. Также Водовозов сказал, что у нового коронавируса тактико-технические характеристики сравнительно слабые. Вместе с тем специалист отметил, что летальность у коронавируса нельзя назвать низкой и потенциально инфекция опасна, но большинство людей все-таки выздоравливают.

При этом Водовозов отметил, что вирус мог прийти к нам со смертностью в 90% случаев, и тогда в мире сложилась бы совсем другая, более опасная, ситуация. По последним данным, в России выявлено 199 случаев заражения коронавирусом, в мире — более 245 тысяч. Новая инфекция унесла жизни более 10 тысяч человек.