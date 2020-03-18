Врач перечислил действенные способы защиты от коронавируса

Несмотря на высокую заразность нового коронавируса, снизить риски заражения можно. И как это сделать, рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Александр Карабиненко, сообщает РИА Новости .

Он объяснил, что реже заражаются вирусными заболеваниями те, кто имеет сильную иммунную систему. Поэтому важно повышать свой иммунитет. А для этого следует правильно питаться, принимать лактобактерии и смазывать нос оливковым маслом. Также врач считает, что вакцинация от гриппа в целом укрепляет иммунитет, и делает человека менее восприимчивым к другим видам инфекции. Поэтому прививки важно делать тем, кто часто болеет простудно-воспалительными заболеваниями.

У тех, кто имеет хороший иммунитет, риск подцепить коронавирусную инфекцию ниже. Укреплять его следует постоянно. Для этого необходимо правильно питаться, отказаться от фаст-фуда, заниматься закаливанием. Но закаляться начинать следует с лета, чтобы постепенно приучить организм к низким температурам.

Врач-терапевт Людмила Лапа подчеркнула, что укрепляют иммунную систему лактобактерии или ферменты, которые приобрести можно в любой аптеке. По ее словам, выходя на улицу, следует внутри обрабатывать нос оксолиновой мазью или обычным оливковым маслом, которые будут препятствовать тому, чтобы вирусы и бактерии проникали в организм.

Важно не бояться коронавируса, чтобы организм не загонять в состояние стресса, ведь так можно подорвать свой иммунитет.