Врач перечислил действенные способы защиты от коронавируса

Несмотря на высокую заразность нового коронавируса, снизить риски заражения можно. И как это сделать, рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Александр Карабиненко, сообщает РИА Новости.
Он объяснил, что реже заражаются вирусными заболеваниями те, кто имеет сильную иммунную систему. Поэтому важно повышать свой иммунитет. А для этого следует правильно питаться, принимать лактобактерии и смазывать нос оливковым маслом. Также врач считает, что вакцинация от гриппа в целом укрепляет иммунитет, и делает человека менее восприимчивым к другим видам инфекции. Поэтому прививки важно делать тем, кто часто болеет простудно-воспалительными заболеваниями.
У тех, кто имеет хороший иммунитет, риск подцепить коронавирусную инфекцию ниже. Укреплять его следует постоянно. Для этого необходимо правильно питаться, отказаться от фаст-фуда, заниматься закаливанием. Но закаляться начинать следует с лета, чтобы постепенно приучить организм к низким температурам.
Врач-терапевт Людмила Лапа подчеркнула, что укрепляют иммунную систему лактобактерии или ферменты, которые приобрести можно в любой аптеке. По ее словам, выходя на улицу, следует внутри обрабатывать нос оксолиновой мазью или обычным оливковым маслом, которые будут препятствовать тому, чтобы вирусы и бактерии проникали в организм.
Важно не бояться коронавируса, чтобы организм не загонять в состояние стресса, ведь так можно подорвать свой иммунитет.
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