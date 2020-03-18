Новый коронавирус постепенно мутирует

Сегодня, 09:08

Анна Лисова

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Новый коронавирус постепенно мутирует

И.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов рассказал о мутации SARS-CoV-2. По его словам, коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, постепенно мутирует и этот процесс является естественным. К счастью, мутации проходят в характерных для вируса рамках, пишет РИА Новости

Лиознов объяснил, что вирусам характерна мутационная активность, они могут отличаться друг от друга. Наблюдая за тем, что происходит с несколькими сотнями вирусов, которые есть в базе, можно понять, что SARS-CoV-2 продолжает меняться. 

«Но не каждая мутация опасна, это вполне естественная характеристика вирусов», — подчеркнул Лионов.

В России ранее специалистами НИИ гриппа имени Смородинцева был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2. Он был помещен в глобальную базу, что дало возможность сравнивать его с другими вирусами. Полученная информация важна для разработки вакцины и лекарств от COVID-19, объяснил ученый. 

Отметим, в России число зарегистрированных случаев COVID-19 возросло уже до 199. Из них 188 случаев приходится на россиян, 11 — на иностранных граждан. Один из случаев оказался летальным. Заразившаяся коронавирусом пожилая женщина умерла в одной из столичных больниц из-за того, что у нее оторвался тромб. 

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