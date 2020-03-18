Доктор Мясников сравнил COVID-19 с другими болезнями

Вчера, 22:56

Александр Зуев

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Доктор Мясников сравнил COVID-19 с другими болезнями

Доктор Александр Мясников назвал условия для победы над коронавирусом. Так, он отметил, что для предотвращения распространения инфекции необходимо придерживаться правил, которые вводятся в рамках карантина. Речь идет о ношении медицинской маски, мытье рук и избегании мест скопления людей. По словам доктора, эпидемия пойдет на спад в апреле-мае, хотя рецидив возможен осенью, но уже не в таких масштабах, пишет Вести.Ru.

При этом Мясников называет новый вирус полумифическим и полупаническим, а также отмечает, что инфекция не столь устойчива, как, например, грипп или корь. По словам врача, вирус кори высоко вирулентен. То есть, корь обладает ядовитой болезнетворной силой. 

«Я вообще не понимаю панику при 200 заболевших на 140 млн жителей, причем только чихающих и кашляющих», — отметил врач.

По словам доктора Мясникова, коронавирусы, в том числе и новый тип, вызывают обыкновенное ОРЗ, но и от ОРЗ, вызванных уже известными коронавирусами, могут быть осложнения в виде воспаления легких. Смертность от обычных коронавирусов также достигает 10%, в основном, у пожилых людей. Также Мясников призвал россиян не паниковать: «Не паникуйте, риски пока равны нулю, хотя нарываться тоже не надо».

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