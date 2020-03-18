Женщинам рекомендовали не беременеть во время эпидемии по коронавирусу

Вчера, 22:11

Ольга Громова

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Женщинам рекомендовали не беременеть во время эпидемии по коронавирусу

Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов  призвал женщин воздержаться от беременности во время эпидемии коронавируса. Медик напомнил, что COVID-19 малоизученный, поэтому неизвестно, как он скажется на здоровье будущей мамы.

Пять лет назад во время эпидемии гриппа скончались порядка 40 женщин в интересном положении. Тогда дамы в интересном положении и дети были в группе особого риска.

В данный момент коронавирус наибольшую угрозу представляет для пожилых и людей любого возраста с хроническими заболеваниями. Но остается неизвестным, как вирус сказывается на здоровье женщины, даже если она перенесет заболевание в легкой форме.

Беременеть Серов не советует и потому, что объявлен карантин. А он не лучшим образом сказывается на состоянии женщины хотя бы потому, что она не может проводить достаточно времени на свежем воздухе.

Кроме того, во время карантина женщина может столкнуться с дефицитом общения, возможности получать положительные эмоции.

«Беременные должны вести себя осторожно, соблюдая общие рекомендации. Если на улицу — потом руки мыть, если с людьми — то меньше общаться, если кто-то из семьи заболеет — надо изолироваться», - рассказал он в интервью «Ридусу».

В то же время врач советует женщинам, которые уже в положении, не бояться инфицирования плода. Дети являются переносчиками инфекции, но сами от нее не страдают.

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