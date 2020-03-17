Об опасности всеобщего карантина рассказал эпидемиолог

Сегодня, 18:43

Анна Лисова

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Об опасности всеобщего карантина рассказал эпидемиолог

Профессор медицины Стэнфордского университета Джон Иоаннидис заявил об иррациональности всеобщего карантина. Он считает, что свободное распространение коронавируса SARS-CoV-2 менее опасно, чем глобальные карантинные меры, пишет Лента.Ру.

По его мнению, сдерживая искусственно распространение SARS-CoV-2, правительства увеличивают существенно нагрузку на системы здравоохранения на длительный период. Ведь в случае свободного распространения вируса наступает «острая фаза», в ходе которой медицинские учреждения загружены на более короткий период времени.

Профессор считает, что на сегодняшний день нет единого решения касательно того, насколько длительными могут быть карантинными меры. Ведь они влияют не только на экономику, но также на психическое здоровье людей и социальные настроения. До сих пор политики не определились, принесет карантин больше пользы или вреда. 

Джон Иоаннидис отмечает, что на сегодняшний день сложно сказать, какой процент смертности от нового коронавируса. Ведь людей, которые легко переносят заболевание, и поэтому не обращаются к медикам, довольно много. Поэтому, не исключено, что этот показатель не выше, чем у сезонного гриппа. 

«Если это действительно так, то блокирование мира с потенциально огромными социальными и финансовыми последствиями может быть совершенно иррациональным», — отметил профессор. По состоянию на 19 марта во всем мире диагностировано уже более 222 тыс. зараженных. Летальными оказались 9 311 случаев. Выздоровели после заражения 84,5 тыс человек. 

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